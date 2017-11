Gemeente Groningen onderzoekt problemen 'schimmelschool'

De gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar de problemen bij de samenwerkingsschool Meeroevers in de Groningse wijk Meerstad.

Dat zegt de gemeente in eens schriftelijke reactie, naar aanleiding van de berichtgeving over schimmelvorming en lekkages.

Gebreken oplossen

'Uiteraard nemen we deze signalen serieus. Ook wij vinden een goed onderkomen voor de leerlingen belangrijk. We laten zo snel mogelijk onderzoek doen wat de problemen zijn en we laten eventuele gebreken oplossen', staat in de gemeentelijke reactie.

Volgens de gemeente zijn de signalen over de gebreken 'zeer recent' door het schoolbestuur onder de aandacht gebracht.

Extra capaciteit

Afgelopen zomer zijn er vijf nieuwe 'gebouwunits' geplaatst, om voldoende plaats te hebben voor alle leerlingen. Mocht blijken dat er volgend schooljaar weer extra capaciteit nodig is, dan zal dat volgens de gemeente worden geregeld.

Liever een nieuw gebouw

Het is de vraag of daarmee alle kou uit de lucht is. De school met nu 220 leerlingen bivakeert al vijf jaar in een noodgebouw. Het bestuur wil graag naar een nieuw, permanent gebouw. 'Volgend jaar komen er zestig bij en er staan tachtig kinderen op de wachtlijst voor de opvang. Ik denk dat wij inmiddels ons bestaansrecht wel hebben bewezen', stelt directeur Harm Wolthuis.

