Ook warmteproject Hoogezand-Sappemeer lijdt schipbreuk

De tweede fase van Warmtenet Hoogezand, het project om restwarmte van de Eska-fabrieken te gebruiken voor verwarming van huizen en andere gebouwen, is van de baan.

Het project is financieel niet haalbaar en de beschikbaarheid van restwarmte op lange termijn is niet gegarandeerd.

Gezamenlijk project

Warmtenet is een gezamenlijk project van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Waterbedrijf Groningen. In 2016 ging de eerste fase van start. Cultureel centrum Het Kielzog en sportcentrum De Kalkwijck worden sindsdien verwarmd met houtpelletketels.

Geen geld

In de tweede fase was het bedoeling het warmteproject uit te breiden naar 1350 huizen door gebruik te maken van restwarmte van de industrie. Technisch is dit mogelijk, maar het is te duur. Bovendien is er een risico dat de restwarmte op enig moment niet langer beschikbaar is. Om problemen te voorkomen zijn extra investeringen nodig, maar daarvoor ontbreekt het geld.

WarmteStad

Het is de tweede keer in korte tijd dat een warmteproject wordt afgeblazen, waarbij Waterbedrijf Groningen is betrokken. Onlangs gebeurde hetzelfde met WarmteStad, het aardwarmteproject in de gemeente Groningen. Daarmee ging zes miljoen euro verloren.

Geen euro

Daar is nu absoluut geen sprake van, benadrukt woordvoerder Eveline Corbeel van Waterbedrijf Groningen: 'In dit geval zijn we nog geen verplichtingen aangegaan met derden. We hebben er geen euro ingestoken, afgezien van de manuren die nodig waren voor het doorrekenen van de plannen.'

