Alternatief plan voor supermarkt Ter Borch: 'Mijn belang is dat hij er niet komt'

Supermarktmanager Erwin Schlepers uit Paterswolde heeft een alternatief plan gemaakt voor een toekomstige supermarkt in de nieuwbouwwijk Ter Borch bij Eelderwolde.

Dat meldt RTV Drenthe.

De mogelijke komst van een supermarkt in de wijk houdt de gemoederen al jaren bezig. De actiegroep StopTynaarlo is tegen de supermarkt, net als ondernemersvereniging EP Zakelijk in Eelde-Paterswolde. De groep Welkom Supermarkt wil juist wel een supermarkt in de wijk.

'Mijn belang is dat er geen supermarkt komt', zegt Erwin Schlepers, die het plan bedacht. Hij is manager van de Albert Heijn in Paterswolde. 'Dit is gewoon een samenvatting van alle visies en zienswijzen die door alle partijen zijn ingediend.'

Plan B

In het nieuwe plan, dat wordt aangeduid als Plan B, heeft de nieuwe supermarkt dertig procent minder winkelruimte. Volgens de bedenker zijn hierdoor minder parkeerplaatsen nodig en is er meer ruimte voor groen.

Stil protest

Tegenstanders hielden vorige week een stil protest tegen de supermarkt met een verkeersontbijt. Het plan van de gemeente zorgt in hun ogen voor een onveilige situatie, omdat de verkeersdrukte behoorlijk toeneemt en de supermarkt naast twee scholen komt te staan.

Plan B zou veiliger zijn, omdat schoolgaande kinderen minder last hebben van het verkeer en van ladende en lossende vrachtwagens.

Raad beslist volgende week

Vorige week bleek dat een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo voor een nieuwe supermarkt op deze plek is. Volgende week maandag beslist de raad of het plan om een grote supermarkt te bouwen bij Ter Borch inderdaad doorgang vindt of niet.

Schlepers hoopt dat de gemeenteraad zijn plan toch nog meeweegt bij het nemen van een besluit: 'De functie van de raad is om het plan van het college kritisch te bekijken.'

Ondernemers vrezen verlies klanten

De ondernemers in Eelde Paterswolde zijn al langer tegen de komst van een supermarkt in Ter Borch. Ze vrezen een forse daling van het aantal klanten, dat volgens EP Zakelijk bij sommige winkels zelfs kan oplopen tot dertig procent.

