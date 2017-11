Hardleerse veelpleger moet na het stelen van snoep naar een inrichting

Een 46-jarige man uit Leeuwarden moet van de rechtbank voor twee jaar naar de inrichting voor veelplegers. De man is na diverse waarschuwingen opnieuw de fout ingegaan, onder meer in de stad Groningen.

De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Zakje snoep

De man stal in juni een zakje snoep uit een nachtwinkel in Groningen en griste flacons bodylotion uit de schappen bij een drogist aan de Vismarkt in Stad. De man staat bekend als veelpleger en is verslaafd aan verdovende middelen. Twee weken geleden mopperde de man al niet naar de kliniek te willen voor 'een zakje snoep', maar daar dacht de rechter anders over.

Lang strafblad

De man heeft een strafblad van 22 pagina's. Hij is twee keer eerder tot de veelplegerskliniek veroordeeld geweest. Volgens reclassering is hij op een keerpunt in zijn leven is gekomen, maar toch ging hij weer de fout in.

Weggejaagd met haarlak

Ook lagen er nog 180 dagen cel uit een eerdere voorwaardelijke veroordeling op de man te wachten. Die straf besloot de rechter af te wijzen. De man is eerder veroordeeld voor een mislukte overval op een erotiekwinkel in Stad. Destijds werd hem met een bus haarlak de deur gewezen.

Camerabeelden legden de mislukte actie vast.

