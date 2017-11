De Rieshoek krijgt meer tijd om met geld over de brug te komen

Maatschappelijk centrum De Rieshoek in Noordlaren is nog altijd niet in handen van het dorp. De gemeente Haren heeft de vraagprijs wel verlaagd, maar het juiste bedrag ligt nog niet op tafel. De Rieshoek krijgt tot 1 april 2018 de tijd om de koop rond te maken.

De Rieshoek is een voormalige basisschool in Noordlaren. Tegenwoordig is het een maatschappelijk centrum. Het gebouw wordt gehuurd van de gemeente, maar die wil het verkopen. Dorpsbewoners willen het pand in handen krijgen, maar dat lukt vooralsnog niet.

De afgelopen maanden zijn Haren en mensen van stichting De Rieshoek in gesprek met elkaar geweest, maar tot een aankoop is het nog niet gekomen. De stichting kan niet zelfstandig het gebouw kopen. Ze hebben een bod gedaan van 230 duizend euro. De gemeente laat weten bij 239 duizend euro tot verkoop over te gaan.

'De gemeente neemt ons nu wel serieus'

'Na een moeizame start is de gemeente nu heel bereidwillig', laat Karin Bouwmeester namens de stichting weten. 'Wel hadden we gehoopt dat het aankoopbedrag lager zou liggen, dat blijkt niet haalbaar. De gemeente neemt ons nu wel serieus. We zijn dus weer terug op een gelijkwaardig samenwerkingsniveau.'

Onderzoek

Overigens is het nog allerminst duidelijk of stichting De Rieshoek het gebouw kan behouden voor het dorp. Er moet nog een haalbaarheidsonderzoek komen. 'Dat onderzoek is wel een belangrijke poot. Als blijkt dat er een krappe exploitatie is, dan krabben wij ons wel achter de oren.'

Crowdfunding

Bouwmeester verwacht het geld bij elkaar te krijgen door een bijdrage van het Revolerend Fonds Groningen en de organisatie BOEI. Die twee geldschieters zullen echter niet de volledige 239.000 euro op tafel leggen. 'Vanaf februari gaan we een crowdfunding opstarten. Verder zullen we inwoners en bedrijven in Noordlaren gaan benaderen.'

De stichting krijgt dus tot 1 april volgend jaar de tijd om de aankoop te voltooien. Mocht blijken dat het haalbaarheidsonderzoek een negatief beeld oplevert, dan kan het zijn dat de poging al eerder wordt gestaakt.

Lees ook:

- Raadsmeerderheid Haren wil extra controle bij verkoop de Rieshoek

- Vraagprijs voor De Rieshoek is bekend

- Wanneer komt Haren met benodigde informatie over Rieshoek over de brug?

- De Rieshoek krijgt bijna half jaar uitstel