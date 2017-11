Luisteraars Radio Noord: 'Airport Eelde, maak meer reclame!'

Groningen Airport Eelde verliest Gdansk als bestemming. Tijdens het Radio Noord-belprogramma 'Altijd wat anders' stelde Oetse Eilander luisteraars de vraag: 'Wat moet er gebeuren om Airport Eelde weer te laten draaien?'

De telefoon stond roodgloeiend en luisteraars van Radio Noord kwamen met tal van tips. In dit artikel vind je een overzicht van die reacties.

Luisteraarstip 1: 'Minder naar Schiphol, meer naar Eelde'

Gerard Sloot uit Sappemeer is er zeker van: 'Airport Eelde moet blijven. Wij als Noorderlingen moeten het behouden. Als we vanaf Schiphol willen vliegen komen we in de file. En toch maken hier te weinig mensen gebruik van het vliegveld.'

Luisteraarstip 2: 'Maak meer reclame'

Harm Slot uit het Drentse Yde hamert op de zelfpromotie van het vliegveld: 'Ik vind dat er meer reclame moet worden gemaakt op de regionale zenders. Het vliegveld is makkelijk te bereiken en dat moet bekender worden.'

Slot stelt dat de parkeergelegenheid van Groningen Airport Eelde een troefkaart is: 'Ik heb het al eens bij de directie aangekaart. Eelde moet ook meer stunten met het vrij parkeren op het vliegveld. Dat ze dat niet doen vind ik een beetje dom.'

Luisteraarstip 4: 'Verbeter de vertrektijden'

Marjan Snakenborg uit Tjamsweer vindt vooral de aankomsttijden bij de bestemmingen vervelend. 'Het is een heerlijk vliegveld. Je kunt er niet verdwalen. Maar toen we 12 dagen naar Kreta gingen vanaf Eelde, kwamen we midden in de nacht aan. Dat is ook zo als je naar Portugal gaat.'

Luisteraarstip 5: 'Houd Lelystad in de gaten'

Robert Voornhout uit Haren vreest de komst van een vliegveld bij Lelystad. 'De regering is bezig om bij Lelystad een nieuw vliegveld te bouwen. Als dat vliegveld meer buitenlandse bestemmingen aanbiedt, dan zal de toekomst van Eelde onzeker zijn. Lelystad krijgt dan vanuit alle kanten aanvoer van passagiers. Vanaf Groningen is het ook maar één uur rijden.'

Luisteraarstip 6: 'Meer luchtvracht'

Wietse Bijlsma uit Leek bekijkt het vanuit economisch perspectief: 'Je moet niet alleen denken aan lijnvluchten en vluchten die betrekking hebben op vakantie. Er moet ook meer luchtvracht komen! Dan heb je meer inkomsten, want op deze manier bloedt het vliegveld dood.'

Luisteraarstip 7: 'Eelde moet zichzelf presenteren'

Ben Capelle uit Marum maakt zichzelf bekend als betrokkene bij de luchtvaart in Eelde, als eigenaar van een school voor vliegveldtechnici. 'Dat er meer initiatief moet komen is terecht. Wij komen straks met een investering van 5,6 miljoen euro in het vliegveld om schone brandstoffen te realiseren. Dat zal tientallen arbeidsplaatsen opleveren.'

'Maar boven alles moet Eelde zichzelf beter aanbieden bij luchtvaartmaatschappijen.'

Luisteraarstip 8: 'Meer binnenlandse vluchten'

Frans Wieringa uit Noordbroek: 'Als we zorgen voor meer binnenlandse vluchten dan krijgen we én meer verbinding én meer vluchten. En ik heb geen boodschap aan linkse partijen. De meeste mensen rijden nog steeds in dieselauto's. Je moest eens weten hoeveel mensen dagelijks naar Amsterdam moeten.'

Arie Brandsma uit Baflo sluit zich aan bij zijn voorganger: 'Vroeger vloog ik op en neer naar Schiphol. Ik was geen zakenman, maar ik werkte daar in een fabriek. En dat deed ik dagelijks. Het aanbod van binnenlandse lijnen moet groeien.'

Luisteraarstip 9: 'Investeer die twaalf miljoen euro'

Jan Chris de Jonge uit Stadskanaal doet een algemene oproep op Radio Noord: 'Investeer gewoon die twaalf miljoen euro'. Hiermee doelt De Jonge op de gemeente Groningen, die afziet van de investering van twaalf miljoen euro, in Groningen Airport Eelde en het houdt bij zes miljoen.

