'Regionale omroep mag niet de dupe worden van reclamekrimp'

De ChristenUnie (CU) in de Tweede Kamer breekt een lans voor de regionale en lokale omroepen.

Zij moeten niet de dupe worden van de teruglopende reclame-inkomsten van de NPO, vindt de CU. De NPO is de landelijke publieke omroep. Een deel van het reclamegeld van de NPO is bedoeld voor de regionale en lokale zusteromroepen, zoals RTV Noord.

Het Groningse CU-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf vroeg maandag aan minister Arie Slob (ook CU) om maatregelen te nemen. Slob antwoordde dat hij het eens is met Van der Graaf.

'Tekorten niet afwentelen'

De CU is voorstander van een goed regionaal en lokaal media-aanbod. Nu de landelijke omroepen op zoek moeten naar aanvullende inkomsten, mogen de tekorten niet worden afgewenteld op de regionale en lokale omroepen, vindt de CU.

Van der Graaf stelt ook voor dat bedrijven als Netflix en Facebook gaan meebetalen aan de versterking van de media in ons land. Zij zouden een afdracht moeten betalen over een deel van het geld dat zij verdienen in Nederland. Volgens Van der Graaf bestaat zo'n regeling al in Frankrijk.

