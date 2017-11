Grote brand bij recyclingsbedrijf in Stadskanaal (update)

De brandweer is ter plaatse (Foto: 112Groningen)

Bij de brand in Stadskanaal komt veel rook vrij (Foto: De Vries Media)

Op het terrein van A.Talen Recycling aan de Ambachtsstraat in Stadskanaal is maandagavond een grote brand uitgebroken.

Het gaat om een terrein waar hout ligt opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij.

De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten, als ze last hebben van de rook. Volgens de brandweer trekt de rook ook over de nabijgelegen provinciale weg:

Verschillende materialen

Het bedrijf verwerkt allerlei soorten materiaal, zoals piepschuim, hout, autobanden, papier en karton. Andere ondernemers op het bedrijventerrein in Stadskanaal melden dat de bult vuilnis al langere tijd een doorn in het oog is.

