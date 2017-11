'Tientallen meldingen' over seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen

In korte tijd zijn 46 meldingen van seksueel misbruik gedaan bij stichting Reclaimed Voices. 'Het is schokkend', zegt Stadjer Frank Huiting, mede-oprichter van de stichting.

Huiting vertelde vorige week aan RTV Noord hoe hij zelf vanaf zijn zevende tot zijn elfde jaar is misbruikt bij de Jehovah's Getuigen.

'Veel positieve reacties'

Huiting kreeg naar aanleiding van zijn verhaal 'ontzettend veel reacties'. 'En die zijn over het algemeen heel positief. Ik krijg vaak te horen dat het dapper is en ook heel nodig dat dit verhaal naar buiten komt. We zijn op de goede weg, ook met de stichting.'

Reclaimed Voices is opgericht door ex-Jehovah's Getuige en bestaat nu een week. 'Het feit dat er zo veel meldingen binnen zijn gekomen, zegt eigenlijk al genoeg', stelt Huiting. 'Het gaat om misbruikgevallen die in het verleden hebben plaatsgevonden, maar helaas zijn er ook actuele gevallen bij.'

'Er zijn honderden gevallen'

Hij denkt dat het niet blijft bij 46 meldingen. 'Er zijn zeker honderden gevallen in Nederland, die eigenlijk naar buiten zouden moeten komen en waarvan mensen dat op dit moment nog niet durven.'

'Het gaat vaak om kinderen', zegt Huiting over de slachtoffers. 'De daders kunnen bijvoorbeeld ouderlingen zijn, maar ook gewoon gemeenteleden die zich schuldig maken aan seksueel kindermisbruik.'

Luisterend oor

Mensen die hun verhaal doen bij Reclaimed Voices kunnen vooral rekenen op een luisterend oor. De stichting zelf biedt geen professionele hulp. 'Dat laten we over aan de professionals.'

'Realiseer je goed dat mensen die misbruikt zijn het lastig vinden om daarover te praten. Daar rust een taboe op, mensen schamen zich. Dat gaat bij de Jehovah's nog eens dubbelop, omdat je in een gesloten gemeenschap zit. De sociale druk is zó groot, dat je er niet over gaat praten. En zeker niet naar buiten toe. We willen mensen ertoe bewegen te gaan praten over wat hen is overkomen, onder meer door mijn verhaal.'

'Jaren rondgelopen met een geheim'

'Mensen hebben soms jarenlang met dit geheim rondgelopen. En het feit dat ze naar buiten komen, kan voor hen al een opluchting zijn. Dat is ook mijn ervaring. Daarnaast willen we ze ook adviseren om professionele hulp te zoeken. Ook buiten de geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld bij een maatschappelijk werker, psycholoog of een huisarts. Ga alsjeblieft praten!'

'Gesprek onder voorwaarden'

'Wij willen de meldingen verzamelen, om een vuist te maken richting het bestuur van de organisatie van Jehovah's Getuigen Nederland. Maar ook richting de overheid. We willen de overheid zo ver krijgen dat ze een onderzoek gaan doen naar deze misstanden. En niet om de strijd aan te gaan, maar echt om het slachtoffer centraal te stellen.'

Een woordvoerder van het landelijk hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen meldde vorige week naar aanleiding van de berichtgeving door RTV Noord 'onder voorwaarden' in gesprek te willen met Reclaimed Voices. Maar wat die voorwaarden zijn, is voor Huiting nog onduidelijk.

'Ze zijn nog een beetje terughoudend. We hebben een open brief geschreven. Dat is ook een uitnodiging om in gesprek te gaan met het bestuur. We willen graag weten wat de voorwaarden zijn.'

De open brief is hier te lezen.

