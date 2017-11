Versterkingen Overschild: Bewoners maken zich ernstige zorgen

De Meerweg in Overschild (Foto: Google Maps)

'Straks ligt een van mijn kinderen onder een betonplaat', zegt een inwoner uit Overschild tijdens de informatieavond van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

De NCG is met de boodschap naar het dorpshuis van Overschild gekomen dat alle dertig woningen die tot nu zijn geïnspecteerd niet aardbevingsbestendig zijn. 'Die hebben verregaande versterkingsmaatregelen nodig. Alle bewoners moeten tijdelijk hun huis uit', zegt Alders.

Zorgen

Een van de bewoners maakt zich zorgen sinds hij vorige week donderdag hoorde dat zijn huis niet aardbevingsbestendig is. 'Ik wil weg uit mijn huis, totdat het veilig is. Maar ik weet niet waarnaartoe', zegt hij.

Klaasje maakt zich ongerust over de slechte bodemgesteldheid. 'Als we uitgaan van het slechtste scenario, moeten we dan niet allemaal wegwezen uit het gebied?'

Afkeurend gelach

Lucy Goslinga van de NCG probeert de zaal gerust te stellen. 'Dat uw huis niet aan de norm voldoet, betekent niet dat u direct aan grote gevaren wordt blootgesteld.' Wanneer ze erachteraan zegt dat het verkeer onveiliger is, klinkt er afkeurend gelach uit de zaal.

Een deel van de bewoners heeft vorige week te horen gekregen dat hun huis tegen de vlakte moet. Dat geldt voor de woningen waarvan het versterken 150 procent meer kost dan de herbouwwaarde. Alders: 'Maar de beslissing ligt ten alle tijden bij de eigenaren.'

Voorbode

De boodschap van de NCG is nog maar een voorbode van wat het dorp te wachten staat. Van de ruim tweehonderd woningen wordt verwacht dat ongeveer de helft in aanmerking komt voor sloop-nieuwbouw. Die versterkingsadviezen worden voor de zomer van 2018 verwacht.

Toekomst

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) vraagt zich af wat dit betekent voor de toekomst van het dorp. 'Hoe ziet Overschild er straks uit?' Volgens Alders is het uitgangspunt dat de bewoners terugkrijgen wat ze al hebben. Alders: 'De komende jaren moeten de bewoners en de gemeente kijken wat ze met het dorp willen.'

