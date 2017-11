Loppersum betaalt niet meer mee aan jeugdzorg-tekorten

Ook de gemeente Loppersum stapt uit de solidariteitsregeling voor lichte jeugdzorg van de Groninger gemeenten. Dat heeft de raad maandagavond besloten.

De 23 gemeenten hadden enkele jaren geleden met elkaar afgesproken tekorten op de jeugdzorg samen op te vangen. Maar die tekorten lopen nu zo hoog op, dat inmiddels al meer dan tien gemeenten hun vingers er niet meer aan willen branden.

Het gaat om lichte vormen van jeugdzorg, zoals de pgb-budgetten. Mogelijke tekorten op de zwaardere jeugdzorg, zoals zorg in gesloten inrichtingen, worden nog wel gezamenlijk opgevangen.

Veertien miljoen

Voor dit jaar verwachten de gemeenten een tekort van veertien miljoen euro. Dit zou naar grootte worden verdeeld. Nadat onder meer Groningen, Leek, De Marne en Eemsmond al uit deze samenwerking stapten, gooit nu ook Loppersum de handdoek in de ring, ook al zou het voor die gemeente voordelig uitpakken.

Jongeren die gebruikmaken van de zorg merken hier in eerste instantie niets van: de tekorten werden altijd achter de schermen verrekend door de gemeenten. Op termijn kan het wel zorgen voor veranderingen, zegt wethouder Bé Schollema, die daarom ook een dubbel gevoel heeft bij het verlaten van de solidariteitsregeling.

Accountants krijgen de macht

'Op basis van financiën moeten er inhoudelijke keuzes gemaakt worden. Dat is waar we niet naartoe willen. Accountants lijken de overhand te krijgen in de zorg, dat is een zorgelijke ontwikkeling', aldus de wethouder.

Positief effect volgens de gemeente is de mogelijkheid om alle keuzes in eigen hand te houden. Zo kan de gemeente kijken of sommige kosten te vermijden zijn, door zorg slimmer en dichterbij huis te regelen.

Genoeg geld

Volgens Schollema hoeven jongeren in de gemeente Loppersum niet bang te zijn dat er de komende jaren geen geld meer is voor ze: 'We hebben genoeg budget voor alle kinderen die jeugdzorg nodig hebben.'

