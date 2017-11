Gemeentebelangen probeert het zonder CDA in Westerwolde

Gemeentebelangen Westerwolde probeert met de Partij van de Arbeid een coalitie te vormen in de nieuwe gemeente Westerwolde. Daardoor wordt het CDA, waarmee Gemeentebelangen en PvdA op dit moment nog een coalitie vormt in de gemeente Vlagtwedde, voorlopig gepasseerd.

'We hebben in de eerste onderhandelingen gemerkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen onze twee partijen', zegt informateur Hendrik Klap (Gemeentebelangen).

Vier wethouders

Gemeentebelangen en de PvdA hebben samen elf van de 19 zetels in de eerste Westerwoldse gemeenteraad. Klap heeft de intentie om te komen tot een coalitie tussen de beide partijen. Die moet volgens Klap idealiter uit vier wethouders komen te bestaan: van beide partijen twee.

Enorme opgave

'Er ligt een enorme opgave voor de komende vier jaar', legt Klap dit uit. 'Veel dossiers uit Vlagtwedde en Bellingwedde moeten samengevoegd worden. Daarom hebben we wel vier wethouders nodig, om de boel goed voor elkaar te krijgen.'

Saillant detail is dat Gemeentebelangen ooit ontstond uit een afsplitsing van de PvdA. 'Maar dat speelt geen rol meer. Op een gegeven moment slijt het wrok tussen de partijen', zegt de informateur.

Goede samenwerking

'Bovendien hebben we de afgelopen jaren in Vlagtwedde een goede samenwerking gehad met de PvdA. Overigens ook met het CDA, maar die partij is niet meer nodig om een meerderheid te vormen.'

Verkiezingen

Op 22 november waren er verkiezingen in Westerwolde. Die werden nipt gewonnen door Gemeentebelangen. Die partij krijgt zes zetels in het nieuwe Westerwolde, dat ontstaat uit een fusie van Vlagtwedde en Bellingwedde. De PvdA was de grote verrassing tijdens de verkiezingen, en krijgt vijf zetels.

