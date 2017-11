Haren vraagt om herindelingsadvies, maar weigert het op te volgen

Het Harener gemeentebestuur gaat zich vanaf 1 januari 2018 niet richten op een herindeling. Dat heeft wethouder Michiel Verbeek (D66) maandagavond gezegd tijdens de raadsvergadering. Daarmee slaan ze de conclusie van het gevraagde herindelingsadvies in de wind.

De collegepartijen en tevens anti-herindelingspartijen CDA, Gezond Verstand, Haren hebben een onderzoek laten uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen over het herindelingstraject waarin hun gemeente zit. Er ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om Haren te laten fuseren met Groningen en Ten Boer. Haren is tegen die herindeling.

Conclusie advies

Conclusie van het advies: richt vanaf 1 januari 2018 het vizier ook op een eventuele herindeling. Een adviesbureau uit Den Haag was ingeschakeld om duidelijkheid te verschaffen over de herindelingssituatie. Het advies kan echter niet op veel enthousiasme rekenen in het 'Wassenaar van het noorden'.

Geen vizier op herindeling

'Het parlement moet spreken', zegt wethouder Verbeek. 'Nadat het parlement gesproken heeft moet er gehandeld worden. Daar kiest dit college voor.' Daarmee legt het college dus het advies, om het vizier naast zelfstandigheid ook op een herindeling te richten, naast zich neer.

Geen verplichtingen

De uitspraak van de wethouder kon rekenen op steun van de collegepartijen. 'Wij hebben gezegd dat we ons aan wettelijke plichten gaan houden', laat Wil Legemaat (D66) weten. 'Volgens ons zijn we niet verplicht om de samenwerking te zoeken. Anderen willen ons dat misschien wel moreel verplichten.' Samen met coalitiegenoot Gezond Verstand Haren zijn de democraten niet van plan om zich te richten op een herindeling voordat de samenvoeging een feit is.

Ook het CDA kan zich niet vinden is de slotconclusie van het gevraagde advies. 'Als de herindeling onverhoopt wel doorgaat kunnen we eerst noodzakelijke oplossingen treffen. Vervolgens kunnen we de zaken definitief regelen', aldus Jacob Boonstra (CDA).

Verbazing

De VVD was verbaasd over de inbreng van de collegepartijen. 'We vragen een advies en krijgen een advies. Als ons dat niet bevalt dan stellen we de opsteller ter discussie. Ik ben verbaasd', zegt Ietje Jacobs. De voltallige oppositie was overigens verbaasd door de houding van het college. 'Ik vind dit onbehoorlijk bestuur', aldus Lammie Schuiling (PvdA)

Ambtelijke samenwerking

Gezond Verstand Haren had 'signalen gekregen' dat er er werkgroepen actief zijn waarin ambtenaren uit Haren samenwerken met collega's uit Groningen en Ten Boer. De gesprekken zouden volgens Gezond Verstand Haren gaan over herindelingsonderwerpen. 'Nee', zei burgemeester Pieter van Veen op de vraag of er sprake is van dat soort werkgroepen. 'Er zijn geen bestuurlijke werkgroepen actief', zei hij resoluut.

Spreekverbod

Vorig jaar heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten dat er geen gesprekken gevoerd mochten worden over de herindelingskwestie. Die gesprekken willen ze niet voeren omdat Haren zich enkel en alleen op zelfstandigheid wil richten.

Ontwerp nieuw gemeentelogo

Toch dacht de fractie beet te hebben als het ging om een eventuele verboden samenwerking. Ze hadden namelijk ook signalen opgevangen over een ambtenaar die al werkt aan een nieuw gemeentelogo. Maar ook daar was volgens de burgemeester geen sprake van.

Motie oppositie

Samen met PvdA, ChristenUnie, GroenLinks diende de VVD een motie in om de herindeling vanaf 1 januari 2018 in de stijgers te zetten. Zoals dus ook wordt geadviseerd in het gevraagde advies. De motie kon echter niet rekenen op een meerderheid omdat de anti-herindelingspartijen het plan van tafel veegden.

