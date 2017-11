Wat is de 'meest mediawijze klas' van Groningen?

Groep 7 en 8 van Jenaplanschool ‘t Vlot in Hoogezand zijn 'het meest mediawijs' (Foto: RTV Noord)

Je hoeft de kinderen van groep 7 en 8 van Jenaplanschool 't Vlot in Hoogezand niets meer te vertellen over de valkuilen van de moderne media. Ze zijn de 'Meest mediawijze klas' van Groningen.

Als beste uit de bus

Duizenden kinderen in ons land deden mee aan de zevende editie van de MediaMasters Game: Nederlands 'grootste mediawijsheidproject' voor groep 7 en 8. Na een week lang in de klas en thuis opdrachten te hebben gemaakt, kwam 't Vlot als beste Groningse school uit de bus. Basisschool Statenkwartier in Den Haag kwam als landelijke winnaar uit de bus.

Verschillende praktijklessen

De deelnemers gingen vijf speldagen aan de slag met onderwerpen zoals nepnieuws, sociale media, reclame, virtual reality en online gedrag. Daarnaast hebben leerlingen thuis een digitale krant en vlogs gemaakt, een virtual reality-les getekend en gingen ze in gesprek met hun ouders over elkaars mediagebruik.

Week van de Mediawijsheid

Aan het eind van het mediawijsheidspel ontving iedere deelnemer een MediaMasters-diploma. De MediaMasters Game is een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Het wordt georganiseerd door Mediawijzer.net, dat in 2008 werd opgericht op initiatief van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin.

