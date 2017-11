Voormalig AZC in Onnen is ontruimd

De ontruiming van het voormalige AZC in Onnen liep twee keer vertraging op, maar nu is het terrein dan echt ontruimd. Dat heeft Haren burgemeester Pieter van Veen laten weten aan de gemeenteraad.

Recreatiepark Onnenstaete

Voordat het AZC zijn intrek nam in Onnen was het terrein een recreatieterrein. Het terrein is nu opgeleverd zoals was afgesproken. In eerste instantie moest dat al op 1 oktober zijn gebeurd, dat is uitgesteld naar 15 november.

Ontruiming volgens het boekje

'De ontruiming is gegaan zoals we hebben afgesproken', laat de burgemeester weten. 'Het terrein is nu weer zoals het was voordat het AZC er kwam.' De bestemming blijft recreatie. Wat de eigenaar met het terrein gaat doen is nog onduidelijk.

Jeugdcamping

Van Veen liet weten dat de eigenaar een jeugdcamping wil beginnen in Onnen. Toch is dat volgens de burgemeester nog niet concreet. 'We wachten de ontwikkelingen gespannen af en zien er op toe dat er geen ongewenste ontwikkelingen zijn.'

Satudarah

In het verleden zijn er zaken gebeurd op recreatiepark Onnenstaete die niet waren toegestaan. Zo waren er leden van motorclub Satudarah, woonden er arbeidsmigranten en was er een illegaal restaurant. Collegepartij D66 heeft eerder laten weten fel tegen een herhaling van die zaken te zijn.

