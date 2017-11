Deel dit artikel:











Loppersum koopt huis naast gemeentewerf Google Maps (Foto: RTV Noord)

De gemeente Loppersum neemt de woning naast de gemeentewerf aan de Industrieweg in Loppersum over. De eigenaar is verhuisd naar een verzorgingstehuis en heeft het huis te koop aangeboden aan de gemeente.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

De woning en de naastgelegen loodsen waren eerst één geheel. Het huis werd bewoond door de verkoper van de werf. Overlast Om problemen in de toekomst te voorkomen, wil de gemeente het pand kopen. Loppersum is bang dat mogelijke toekomstige bewoners gaan klagen over geluids- en geuroverlast. Bedrijventerrein Het pand wordt mogelijk verbouwd tot kantoor voor bedrijven. Daarover is op dit moment nog niets duidelijk. Eerst moet helder worden of de woning versterkt of desnoods gesloopt moet worden vanwege de aardbevingen. De gemeente neemt de woning voor 155.000 euro over.