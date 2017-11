Deel dit artikel:











Auto brandt uit op carpoolplaats (Foto: Marcel Klip/112 Hoogezand)

Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand op de carpoolplaats langs de Beneden Veensloot in Meeden.

Ondanks de snelle inzet kon de brandweer niet voorkomen dat het voertuig, dat zonder inzittenden op de carpoolplaats geparkeerd stond, volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.