'Dit is een blij feest waar ieder kind recht op heeft'

Niet alle ouders kunnen Sinterklaascadeautjes kopen voor hun kinderen. Daarom bieden vrijwilligers uit De Marne, Winsum en Eemsmond ook dit jaar weer de helpende hand. Zij zamelen speelgoed in voor kinderen van minima.

Alles wordt gesorteerd. Knuffels bij elkaar, een speciale hoek voor barbiepoppen, alle spelletjes zijn netjes opgestapeld. Lego uitzoeken vergt wat meer tijd, want welk blokje hoort nu bij welk bouwwerk? De afgelopen weken is er veel speelgoed ingezameld. In zalencentrum Concordia in Baflo staat alles uitgestald. Een zaal ter grootte van een klaslokaal staat vol met speelgoed.

Veel reacties



Het speelgoed is op vele manieren ingezameld. 'Er zijn veel lieve mensen die ons meehelpen. Van dorpsbewoners en bedrijven tot winkels en scholen', vertelt vrijwilligster Hanneke Hoeksema uit Bedum. 'Er kwam ook een mevrouw langs die zelf geen kinderen heeft, maar toch iets wilde doen. Daarom heeft ze van stof etuitjes gemaakt en mijn buurvrouw die kapper is, heeft ze gevuld met leuke producten.'

Scholen, bedrijven, winkeliers



Maar ook kinderen doen aan de actie mee en geven speelgoed weg dat ze niet meer gebruiken. Zo heeft christelijke basisschool Koning Willem Alexander in Uithuizen een aantal dozen met speelgoed ingezameld. 'Als je op deze manier kan bijdragen aan gezinnen die hun kinderen dan toch iets meer kunnen geven dan ze dachten, is dat heel mooi', vertelt leerkracht Elles Huisman.

Het idee om speelgoed in te zamelen voor de minima is vijf jaar geleden opgestart door Beth Bijsterveld. Ze is toen begonnen in haar huiskamer en wilde graag wat voor de kinderen doen. Inmiddels is de groep vrijwilligers uitgebreid en de actie is nog steeds succesvol.

Motivatie

Vrijwilligers steken er veel tijd in en zijn al weken bezig. De cadeautjes moeten worden opgehaald, daarna uitgezocht en gesorteerd. Wat niet meer bruikbaar is, wordt weggegooid. 'Maar gelukkig is het meeste dat we binnen krijgen in heel goede staat', zegt Andrea Sijnstra uit Ulrum. Zo zit een deel van het speelgoed nog in de verpakking. 'Ja, leuk hè? Dat komt van gulle bedrijven. Die hebben ons geld gegeven waarvan we dit konden kopen', vertelt Sijnstra.



'Ik heb zelf drie kinderen en altijd uitbundig Sinterklaas gevierd. Ik vind dat dit voor iedereen moet gelden. Het is zo'n traditioneel blij kinderfeest. Daar heeft elk kind recht op', vertelt Sijnstra. Haar collega-vrijwilligster Hanneke Hoeksema vult aan: 'Deze mensen hebben vaak al met genoeg ellende te maken en op deze manier hun leed verzachten, is waarvoor je het doet'.

In gedachten zie ik de lach van de kindertjes. Daar doe ik het voor. Hanneke Hoeksema - vrijwilligster

Cadeautjes voor tieners moeilijk te vinden

Het is voor de vrijwilligers wel lastig om cadeautjes te vinden voor meiden en jongens in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Die spelen met speelgoed dat minder makkelijk verkrijgbaar is. 'De meisjes knutselen wat meer of willen iets leuks voor op hun kamer', zegt Sijnstra. De jongens doen meer met Lego en technische dingen.

350 kinderen

Donderdag en vrijdag kunnen de ouders het speelgoed ophalen. Via de Voedselbank, stichting de Arme Kant Winsum of de Kledingbank is een uitnodigingsbrief verstuurd. Dit is het entreebewijs voor de mensen. De vrijwilligers verwachten dat er zo'n 350 kinderen blij gemaakt kunnen worden.