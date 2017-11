Hoesen vermoedelijk terug naar FC Groningen; San José licht koopoptie niet

Danny Hoesen keert na de winterstop vermoedelijk terug bij FC Groningen. De aanvaller wordt momenteel verhuurd aan San José Earthquakes, maar de Amerikanen lichten de koopoptie in de huurovereenkomst niet.

Dat meldt de Amerikaanse MLS-club op haar officiële website.

In januari van dit jaar werd bekend dat de Limburger FC Groningen tijdelijk zou verlaten voor de Amerikaanse middenmoter. In 37 officiële duels kwam Hoesen tot op heden achtmaal tot scoren. Vijf van die treffers maakte hij in competitieverband. Fans van San José spreken op Twitter hun verbazing uit. Zij hadden graag al gezien dat Hoesen voor hun club behouden blijft.

Definitieve transfer?

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat de aanvaller na de winter definitief terugkeert in het Noordlease Stadion. Er bestaat een mogelijkheid dat San José Earthquakes alsnog met FC Groningen om de tafel wil om een definitieve transfer te bespreken. Hans Nijland liet maandagavond weten nog niets de Amerikanen gehoord te hebben.

Nooit onomstreden

FC Groningen nam Hoesen in 2014 over van Ajax. Hoewel hij bij de Trots van het Noorden nooit onomstreden was, kwam hij toch tot 72 officiële duels, waarin hij vijftien keer scoorde. Eerder kwam de aanvaller uit voor onder meer uit voor PAOK Saloniki en Fulham. Hoesen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Fortuna Sittard.

