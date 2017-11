Rondje Groningen: Lukt jou wat Arjen Robben niet lukte?

Al binnen een half uur verliefd op de stad Groningen. Dat - en meer - vandaag in Rondje Groningen.

1) Wat is die geur in Stad?

Wij weten: de houtkachels branden weer. Danielle omschrijft het anders.

2) Interview op blote voeten

Sikkom zocht Rienk Kroese op, een Stadjer die tien jaar geleden besloot zonder geld te leven. Hij werd deelnemer aan het tv-programma Utopia. 'Ik heb me bij de uitgestemden gevoegd. Ik vertrouwde eerst op geld, nu op God.'

3) Nieuw contract bij de FC!

Een nieuwe e-sporter tekent bij FC Groningen. Hij wordt collega van Absalom Warkor. Zouden ze ook een kleedkamer delen?

4) Graven in Italië



Achtergrond van National Geographic: onderzoeksteams uit Nijmegen, Leiden, Amsterdam en Groningen doen al vanaf 1991 onderzoek naar de bodem van het Italiaanse Satricum. De video in de link legt het verhaal beknopt uit.

5) Ruim je rotzooi op!

Je zou zeggen dat het niet meer dan normaal is om je troep niet in de natuur te pleuren, maar zo denkt niet iedereen erover. Dat merkt ook de politie Stadskanaal...

6) Doorzakken voor freelancers



Iets nieuws in Groningen: een kerstborrel voor freelancers. Bij gebrek aan vaste collega's om eens mee door te zakken.

7) Kleurrijke kozijnen

En ineens zijn ze te zien, zonder steigers ervoor.

8) Doelpuntenfestijn

Iemand al zin in aanstaande confrontatie tussen ADO Den Haag en FC Groningen?

9) Groningen de tweede kerstmarkt van Nederland?

De Zweedse kerstmarkt op 9 en 10 december op het Suikerunie-terrein in Groningen is de een na leukste van Nederland, zegt de NS. Ook als je er rekening mee houdt dat de NS reizigers zoveel mogelijk meters wil laten maken - Maastricht wint de lijst - is het een leuke opsteker.

10) Nationaal trauma

In 1978 hadden we Rob Rensenbrink en de paal, in 2010 Arjen Robben en de teen van Casillas. Weer geen wereldkampioen voetbal... Lukt het jou wel om de bal voorbij de Spaanse doelman te krijgen, zo vraagt Voetbal Inside zich af.

11) Randstad versus platteland?

'Leve het kloofje', schrijft het Pekelder SP-raadslid Pim Siegers in een opiniestuk in Dagblad van het Noorden, naar aanleiding van alle heisa rondom de al dan niet bestaande kloof tussen de Randstad enerzijds en het platteland anderzijds. 'Laten we eerlijk zijn: wat hebben we elkaar eigenlijk nodig', schrijft hij.

12) Liefde op het eerste gezicht...

...toen de Rotterdamse Sanneke in de stad Groningen ging rondkijken.

13) Politieke kinderdromen



Arthur Kamminga (Flixbus) en onze eigen Remy van Mannekes droomden blijkbaar al lang van impulsen in het oosten van onze provincie.

