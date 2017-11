Brandweer is nog hele dag bezig met nablussen van brand in Stadskanaal

De brandweer is nog de hele dag bezig met het nablussen van de brand bij recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal. Zo'n tien brandweermensen zijn nog bezig om de rokende puinhoop te doven.

Daarna worden de resten uit elkaar getrokken en afgevoerd. De brand bij A. Talen brak maandagavond omstreeks negen uur uit. Bij de brand kwam heel veel rook vrij. Brandweerkorpsen uit de omgeving verleenden assistentie.

Het recyclingbedrijf verwerkt allerlei soorten materiaal, zoals piepschuim, hout, autobanden, papier en karton. Voor andere ondernemers op het bedrijventerrein in Stadskanaal is de bult vuilnis al langere tijd een doorn in het oog.



Lees ook:



- Grote brand bij recyclingbedrijf in Stadskanaal