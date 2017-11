Lopend Vuur: Stop toch met die beoordelingsgesprekken

Bij veel bedrijven is het vaste prik: het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar. Een goede beoordeling geeft je in veel gevallen een verhoging van je salaris.

Het AD meldt dinsdagochtend dat meer dan een derde van de Nederlandse werknemers slapeloze nachten heeft van het eindejaarsgesprek. De krant baseert zich op een onderzoek van organisatiebedrijf Protime. Veel werknemers zouden met de angst kampen dat de baas wel 'weer even wat verzint' waardoor een loonsverhoging er niet in zit en je dus eigenlijk een slechte beoordeling krijgt. Net voor kerst.

Andere gesprekken

Er zijn ook bedrijven waar deze vaste gesprekken niet meer bestaan. Ze zijn vervangen door periodieke gesprekken en een andere vorm van begeleiding. Aan de gesprekken zijn geen directe gevolgen voor je salaris gekoppeld.

Voor beide manieren van leidinggeven is iets te zeggen. En aan beide kleven voor- en nadelen. Wat is jouw mening?

Praat mee!

Hoe gaat het bij jou op het werk? Wat is jouw mening in deze discussie? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpaginaof Twitter (#opnoord).

En, moet de Formule 1 naar Assen?

Het is een idee van de jongerentak van de VVD: de Formule 1 naar Assen halen. We vroegen het gisteren ook aan jou. Op onze stelling De Formule 1 moet naar het Noorden worden gehaald reageerden 4.538 mensen. Liefts 70 procent is het ermee eens.