Marumse strijdt met negentien 'hyena's' om één bachelor

De 24-jarige Anita Beukema uit Marum doet mee aan het televisieprogramma De Bachelor. De eerste aflevering van dit seizoen wordt dinsdagavond uitgezonden.

In het realityprogramma maakt een 'droomman' – de 32-jarige Robbert Jonkheer – tijdens diverse dates een keuze uit in totaal twintig vrouwen. Het programma, dat erg populair is in de VS en Australië, was in Nederland voor het laatst in 2011 op televisie te zien.

Uitdaging

Anita, eigenaresse van een modellen- en entertainmentbureau, meldde zich aan voor het programma omdat ze wel zin had in een uitdaging. 'Toch had ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan en ik definitief aan het programma mocht deelnemen', vertelt ze.

De opnames vonden plaats op een Grieks eiland, waar alle meiden konden daten met de bachelor. 'Na iedere aflevering gaan er één of meerdere dames naar huis, totdat er één dame met de bachelor overblijft', legt Anita uit.

Robbert is wel mijn type. Een mooie lange man met blauwe ogen Anita Beukema - Verleider

Selectie

De meiden die zich hadden aangemeld voor het programma werden geselecteerd op basis van een lijstje met eisen van de bachelor. Ze wisten van tevoren niet hoe de bachelor eruitzag, maar Anita klaagt allerminst. 'Robbert is wel mijn type', zegt ze. 'Het is een mooie, lange man met blauwe ogen.'

'Oogcontact'

De concurrentiestrijd om de bachelor met de andere dames vond de Marumse erg bijzonder. 'We waren net hyena's die zich allemaal op één man hadden gestort', lacht ze. 'Je moet wel je plek binnen zo'n groep bemachtigen en je kans grijpen. Ik probeerde hem te veroveren door eerst voorzichtig oogcontact te leggen, ik heb mijn best zeker gedaan!'

De Bachelor bestaat dit seizoen uit tien afleveringen die dinsdag om 20.30 uur op NET5 te zien zijn. De ontknoping vindt begin februari plaats.

