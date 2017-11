Met deze foto's won een Winschoter de Canon Grand Prix 2017

'Ja man, ik ben de winnaar van de Canon Grand Prix 2017', lacht fotograaf Gerald Emming uit Winschoten bescheiden.

Hij wist het zelf al twee weken maar dinsdag werd pas wereldkundig dat hij één van Nederlands grootste fotowedstrijden heeft gewonnen.

Energie op beeld

Emming maakte een winnende serie van zeven foto's in de Kroatische stad Split. 'Het thema was energie. Dan is natuurlijk de vraag hoe je dat fotografeert. Ik besloot mensen stil in beeld te brengen en de energie haalde ik uit de mensen eromheen.'

Zijn aanpak was erg succesvol. Uit 4400 deelnemers werd Emming uiteindelijk gewaardeerd als beste fotograaf in de categorie portretten. Daarvoor moest hij wel eerst door een strenge selectieprocedure. In Almere moest ik mijn foto's in tien minuten komen verdedigen.'

Winnende fotoserie

Daar bleef het niet bij. Hierna moest Emming in Garderen al improviserend een portret van een mannelijk model maken. Ook daar rolde hij glansrijk doorheen, waarna hij met de andere drie categoriewinnaars (landschap, straat en beeldbewerking) naar Kroatië vloog voor de grande finale. In Split maakte hij vervolgens zijn winnende fotoserie.

'Feestje al gevierd'

De Winschoter won door zijn uitverkiezing een gloednieuwe camera. Zijn winnende serie is te zien in het prestigieuze fotoblad Focus, dat dinsdag is verschenen. 'Ik wist al een tijdje dat ik had gewonnen, maar het was wachten tot Focus verscheen. Ons feestje hebben we dus al flink gevierd!'

