Deel dit artikel:











FC Groningen één van grootste 'dalers' toeschouwersaantallen Eredivisie Het aantal Groningse toeschouwers is in de afgelopen vijf jaar met elf procent gedaald (Foto: Gervasio Varela/Flickr Creative Commons.)

Dat er de laatste tijd steeds meer groene stoeltjes in het Noordlease Stadion zijn te zien, was al wel duidelijk. Onderzoek van EenVandaag bevestigt dat: het blijkt dat het aantal Groningse toeschouwers in de afgelopen vijf jaar met elf procent is gedaald.

Daarmee is FC Groningen een van de clubs waar de daling het sterkst is. Alleen bij Vitesse (18%) FC Twente (17%), SC Heerenveen (14%) en AZ (14%) is de daling nog groter. Ook bij Heracles, Roda JC en PSV is het aantal toeschouwers gedaald. Bij Excelsior (17%), FC Utrecht (10%) en PEC Zwolle (8%) is juist een stijging te zien. Bij de andere clubs, waaronder Ajax en Feyenoord, is het ongeveer gelijk gebleven. Reactie FC Groningen 'Voor ons is dit geen nieuws', laat een woordvoerder van FC Groningen weten. 'Wij constateren de daling van het aantal toeschouwers al langer en we hebben al vaker geroepen dat het ons zorgen baart. We gaan er alles aan doen om die cijfers weer omhoog te krijgen.' Lees ook: - Hoesen vermoedelijk terug naar FC Groningen; San José koopt hem niet

- 'Het wisselbeleid is een groot probleem geworden, dat mag Faber zich aanrekenen'