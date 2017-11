Zaken doen via een internetplatform: Let op met wie je in zee gaat

Airbnb, Uber, Helpling. Digitale platforms die vraag en aanbod bijeen brengen en de hotelbranche, taxibedrijven en andere ondernemers de stuipen op het lijf jagen.

Maar hoe verhaal je schade op een klusjesman die via een webplatform is ingeschakeld en mag je eigenlijk je huis wel aan vakantievierders verhuren? Juridisch is het allemaal nog wat houtje-touwtje geregeld, constateert NoordZaken-expert Peter Fousert.

Door Peter Fousert

De platformeconomie rukt op. Digitale platforms brengen vraag en aanbod bij elkaar en rekenen voor die dienst een vergoeding. In vrijwel elke denkbare branche komen dit soort platformen voor. Denk aan overnachtingen (Airbnb), vervoer (Uber) of de schoonmaaksector (Helpling). Er zijn al platforms die mogelijk maken dat iemand voor je in de rij gaat staan om een (concert)kaartje of restaurantreservering te bemachtigen (BetrSpot).

Serieuze markt

Wetenschappelijk onderzoek naar de platformeconomie loopt. Daaruit blijkt dat op dit moment één op de acht Nederlanders wel eens geld verdient via een platform en dat één op de 25 Nederlanders er minimaal de helft van zijn inkomen mee vergaart. Een serieuze markt dus.

Fundamentele vragen

Het is vreemd dat de juridische kanten zo onderbelicht zijn. Hoewel: de laatste tijd zijn de maaltijdbezorgers van Deliveroo voortdurend in het nieuws. Deliveroo wil af van bezorgers in loondienst en ze als zzp'er inhuren. De maaltijdbezorgers roeren zich omdat Deliveroo zichzelf niet als werkgever ziet.

De grote spelers in de platformeconomie presenteren zich niet als hotelketen of vervoersbedrijf maar als internetbedrijven Peter Fousert

Niet beschermd

De zzp'ende maaltijdbezorgers zijn daardoor niet beschermd door het arbeidsrecht. De grote spelers in de platformeconomie presenteren zich dan ook niet als hotelketen of vervoersbedrijf maar als internetbedrijven. Over het antwoord op de vraag hoe we deze bedrijven nu precies moeten zien, buigt het Europese Hof van Justitie zich op dit moment.

Vragen

Los van de grote kwesties blijven ook meer alledaagse juridische vragen onbeantwoord. Een paar voorbeelden: kun je via een platform dingen (huis, auto of boormachine) verhuren zonder dat je daartoe gerechtigd bent omdat je geen eigenaar bent of omdat het huurcontract onderverhuur verbiedt? Of denk aan BetrSpot. Is een plaats in de rij of een restaurantreservering überhaupt wel te verkopen?

Hoe betrouwbaar is de klusjesman die via het platform is ingehuurd, als je alleen maar op recensies van het platform kunt afgaan? Peter Fousert

Meer vragen

Hoe betrouwbaar is de klusjesman die via het platform is ingehuurd, als je alleen maar op recensies van het platform kunt afgaan? Bij wie moet je verhaal halen, als de klusjesman die via een platform is ingeschakeld, schade veroorzaakt? Is schade verhalen überhaupt mogelijk? Hoe zit het met de fiscale aspecten? Hoe moeten transacties via een platform worden belast? En zo kan ik nog wel een rijtje vragen bedenken.

Inhaalslag

Duidelijk is dat wet- en regelgeving zelden in de pas loopt met dit soort snelle technische ontwikkelingen. Een inhaalslag is nodig. Tot die tijd is er wel een aantal punten waarop je kan letten als je gebruik maakt van de diensten van partijen die via een internetplatform tot u komen:



Mijn tips:

- Zorg dat helder is met wie je een contract aangaat. Ga daarbij niet alleen af op via platform beschikbare referenties.

- Zorg dat de afspraken worden vastgelegd.

- Onderzoek of de aanbieder van een object bevoegd is om die transactie aan te gaan. Of het nu gaat om een auto of om een kamer voor een overnachting.

Peter Fousert is advocaat en voorzitter van het dagelijks bestuur van Plas en Bossinade Advocaten en Notarissen in Groningen.

