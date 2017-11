Verdachte poging tot doodslag op agenten krijgt enkelband

De 18-jarige man uit Arnhem die in Appingedam werd opgepakt voor het aanrijden van een politieauto, mag met een enkelband naar huis. Dat besliste de rechtbank in Assen dinsdag.

De man reed op 31 mei in op een politieauto bij Rolde. Twee agenten die erbij stonden, konden net op tijd opzij springen. Anders waren ze geraakt, zegt het Openbaar Ministerie. De man wordt verdacht van poging tot doodslag.

Schieten op auto

De politieagenten wilden hem op de Grolloërstraat in Rolde aanhouden, omdat hij in een gestolen BMW reed. Plotseling reed de Arnhemmer keihard achteruit, waardoor voor de agenten een levensgevaarlijke situatie ontstond.

De agenten schoten daarna acht keer op de auto om hem te laten stoppen. Toch kon de man wegkomen. Hij vluchtte de N33 op. Met de politie achter zich aan, haalde de man snelheden tot 220 kilometer per uur. In Appingedam belandde hij in een sloot en kon hij worden aangehouden.

Plofkraak

De man wordt ook verdacht van het voorbereiden van een plofkraak, omdat er onder meer gasflessen, regenpakken, bivakmutsen en een ontstekingsmechanisme in de kofferbak van de BMW lagen. De Arnhemmer verklaarde bij de politie dat hij de spullen alleen vervoerde en zelf geen kraak wilde plegen.

Elke avond om zeven uur thuis

De Arnhemmer zit sinds begin juni vast in een jeugdgevangenis in Nijmegen. De reclassering adviseerde dat de man naar huis kan als hij zich onder meer laat behandelen en elke avond om zeven uur thuis is. Ook krijgt hij een horecaverbod. De rechtbank bepaalde dat de man ook elektronisch toezicht krijgt, zodat kan worden gecontroleerd waar de man is. Ondertussen loopt het onderzoek in de zaak nog.

De rechtszaak tegen de Arnhemmer wordt 20 maart inhoudelijk behandeld.

