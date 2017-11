Deze dag: Groningers verenigd in Friesland

'Weemoud en gezelleg bie mekoar zitten.' In alle grote steden van Nederland was er in de vorige eeuw wel een Grunneger Verainen, die probeert het leven draaglijk te maken voor Groningers buiten de provinciegrenzen. De 'Verainen Grönnigen in Friesland' is opgericht op deze dag in de geschiedenis, 29 november 1923.

Honderden oud-Groningers zoeken elkaar jarenlang op in Leeuwarden om te handwerken, klaverjassen en andere activiteiten samen te doen. Uiteraard wordt er Gronings gesproken. Fré Schreiber, de Fries die zich Groninger in hart en nieren is gaan voelen, omschrijft het zo: 'Grunneger kouke, Grunneger worst, n gezellege boudel. En den toneel der bie, olderwets zoas t vrouger was.'



Bij het 65-jarig bestaan van de vereniging heet de jubileumvoorstelling 'Als de vis nait bieten wil.' Volgens toenmalig voorzitter Postema een reusachtig feest, want 'er kwamen 200 mensen, terwijl we 160 leden hebben. Een heerlijke dag, met een prachtige klucht', zegt hij in het Nieuwsblad van het Noorden. Postema realiseert zich dan al dat de vereniging meer verleden dan toekomst heeft: 'Er zit weinig jong spul bij. Ik denk dat de leden gemiddeld 60 jaar zijn.'

In 2003 kwam de toenmalige voorzitter Henk Hammenga van het Grunniger genootschap, de overkoepelende organisatie van de Verenigingen, met een lumineus idee: 'Laten we ook inwoners van de provincie Groningen oproepen om lid te worden'. Met die 'duizenden leden erbij' wil hij de lobby richting media, politiek en onderwijs voor het belang van de 'Grunniger toal' kracht bijzetten. Maar tot daadwerkelijke ledenwerving in Groningen komt het nooit.

De vereniging in Leeuwarden vergaat het als al die anderen: het bestand vergrijst, de jeugd doet andere dingen, de tijden worden anders en de Verainens behoren tot het verleden. Fré Schreiber kent er nog één die de tand des tijds heeft doorstaan: Zwolle. Dit soort nostalgie is voorgoed geschiedenis geworden.

Wat overblijft zijn vriendenkringen van Groningers, die op gezette tijden bij elkaar komen. Om, zoals dat vroeger in de Verenigingen ging, samen te gaan 'neutenschaiten' met Pasen. Voorzitter Postema van de Friese afdeling laat bij het 65-jarig bestaan in 1988 in de krant weten dat het als Fries in Groningen dankzij de 'Verainen' goed vol te houden is: 'We brengen ze hier wat beschaving bij. En we houden onze eigen cultuur natuurlijk hoog.' En dat was precies de bedoeling van de oprichters die de 'Verainen Grönnigen in Friesland ' stichtten op deze dag in de geschiedenis, 29 november 1923.



Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.