Deel dit artikel:











Landbouwbeurs: kijken, kijken en wél kopen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord) (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Met een vloeroppervlak van 22.000 vierkante meter en driehonderd exposanten is het de grootste indoor agrarische vakbeurs van Nederland. De Landbouwbeurs is dinsdagmorgen van start gegaan in de TT-hal in Assen.

Vier dagen lang is de beurs het trefpunt voor zo'n twintigduizend boeren. Kijken, kijken en wél kopen 'De beurs is niet alleen voor de gezelligheid, maar de boeren komen zeker ook om handel te drijven', vertelt Niek Asbroek van organisator Expo Management. Er is van alles te zien: van koeienmatten en glimmende trekkers tot betonvloeren. 'Het staat hier ook vol noviteiten', vertelt Asbroek. Als voorbeeld noemt hij een nieuw model spitmachine. Netwerken Maar de boeren vinden de beurs vooral een goede plek om contacten te onderhouden. 'Ik ben me wel aan het oriënteren, maar ik ga niks kopen', vertelt melkveehouder De Vries uit Tolbert. 'Ik heb een klein bedrijfje. Ik melk 25 koeien en daarnaast zit ik vier dagen per week op kantoor.' Toch komt hij wel in gesprek met een makelaar op de beurs. De Vries: 'Ik ben al jaren bezig met verplaatsing en ik heb nog steeds plannen.' Wie weet worden er dus toch nog zaken gedaan...