Brand Stadskanaal kan nog dagen duren (update) (Foto: Jetta Post/ RTV Noord) (Foto: Jetta Post/ RTV Noord) (Foto: Jetta Post/ RTV Noord)

De gemeente, provincie en de omgevingsdienst zijn zich aan het beraden over de brand in Stadskanaal. De brand is op de huidige manier niet uit te krijgen.

De brand bij A. Talen Recycling aan de Ambachtsstraat ontstond maandagavond. Dinsdagochtend werd bekend dat het blussen van de brand nog de hele dag kan duren. Brandweerkorpsen uit de omgeving verleenden assistentie bij het blussen. Toch kan de brand nog veel langer duren dan alleen vandaag, blijkt nu. Zwarte rookwolken verwacht Tegen 14.00 uur dinsdagmiddag lijkt het erop dat de brandweer en instanties ervoor hebben gekozen voorlopig te stoppen met blussen. Zo wordt de brandhaard warmer, kan het vuur weer oplaaien en trekt de rook over de naburige gebouwen. Op die manier moet verdere rookschade worden voorkomen. Door de aanpak worden dinsdagmiddag wel hoge, zwarte rookwolken verwacht. Het alternatief is dat de bult uit elkaar wordt getrokken met kranen. Maar: in beide gevallen kan het nablussen van de brand nog dagen duren. Oorzaak is vermoedelijk broei De brandweer ziet broei als meest aannemelijke oorzaak van de brand. Broei gebeurt vaker bij afvalbulten. Zo kunnen we niet werken. Onze winkel is helaas gesloten Ondernemer 'Dit is onwerkbaar' 'Zo kunnen we niet werken', zegt Gezinus Stotefalk van G-Com, een van de andere ondernemers op het industrieterrein in Stadskanaal. 'Onze winkel is helaas gesloten. Het is niet te doen. Ik heb nog geen idee hoe ik mijn pand weer rookvrij kan krijgen. Daarover ben ik in gesprek met de verzekering. Gelukkig heeft een collega me een werkplek aangeboden.' Door de brand moesten zo'n dertig dieren in het naastgelegen dierenasiel Ter Marse geëvacueerd worden. Lees ook: - Brandweer is nog hele dag bezig met nablussen van brand in Stadskanaal

