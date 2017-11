Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Winterbanden: daar kun je eindeloos over discussiëren!' (Foto: RTV Noord)

De tijd van de kerstmarkten in Duitsland komt er weer aan. Elk jaar komen daar talloze Groningers op af, vaak met de auto. Maar hoe zit het eigenlijk met winterbanden over de grens? Zijn ze verplicht, of niet? Het antwoord hoor je in Noord Vandaag.

Ook Ronald Niemeijer dook in de wondere wereld van winterbanden. 'Daar kun je eindeloos over discussiëren!' 'Bandenman' Erik Kalk legt uit hoe het precies zit met de winterbanden in Duitsland. Zelf heeft hij ze trouwens niet onder de auto. 'Nog geen tijd voor gehad.' 4:44 Verder in Noord Vandaag: - Vorige week vertelde Stadjer Frank Huiting in Noord Vandaag hoe hij als jongen werd misbruikt bij de Jehovah's Getuigen. Inmiddels zijn er 'tientallen meldingen' gekomen bij de mede door hem opgerichte stichting Reclaimed Voices. 1:16 - De brand die maandagavond woedde in Stadskanaal, is voorlopig nog niet geblust. 2:39 - Glimmende tractors, geavanceerde oogstmachines en heel veel boeren en gezelligheid: de Landbouwbeurs in Assen is van start gegaan. 10:16 - Fotograaf Gerald Emming uit Winschoten won de prestigieuze Canon Grand Prix. Wat is het verhaal achter de foto's waarmee hij won? 13:00 - De Sinterklaastijd is een mooie periode, behalve als er geen geld is om cadeautjes te kopen. Op het Hoogeland zamelen vrijwilligers speelgoed in voor gezinnen die het niet breed hebben. 16:41 Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.