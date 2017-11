Parkeren met een schijf wordt nog gewoner in Delfzijl

Wie rond het winkelcentrum van Delfzijl wil parkeren, moet daarvoor ook in de toekomst een parkeerschijf hebben. Het terrein waarop de schijven moeten worden gebruikt, wordt zelfs uitgebreid.

Door een parkeerschijf onder de autoruit te leggen, kunnen inwoners van Delfzijl tot twee uur lang parkeren in het centrum. De schijven zijn alleen nodig tijdens winkeltijden.

Parkeerdruk omlaag

Tot dusver was het gebruik van de blauwe schijven een proef, om voor genoeg parkeerruimte te zorgen op het Commandementsplein en Plein de Molenberg. Nu wordt het omgezet naar een definitieve situatie, maken burgemeester en wethouders vandaag bekend. 'Op diverse locaties in het centrum is de parkeerdruk omlaag gegaan', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.

Alleen op de aangegeven vakken

Vanaf de nieuwe situatie is de parkeerschijf voor gratis parkeren nodig op genoemde parkeerterreinen, maar ook Plein de Vennen, de Havenstraat, Marktstraat en Oude Schans. Parkeren met de schijf kan alleen in de aangegeven vakken.

