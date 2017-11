'Groninger' patrouilleschip voorlopig aan wal door mankement

Zr. Ms. Groningen, één van de vier patrouilleboten van de Koninklijke Marine, ligt voorlopig aan de wal. De automatische brandblusinstallatie van het schip deugt niet.

Het mankement kwam vorige maand aan het licht bij één van de andere schepen van hetzelfde type. Nader onderzoek wees uit dat de blusinstallaties van alle patrouilleschepen van de zogeheten Holland-klasse niet deugen.

Betrokken

'De Groningen' kwam vier jaar geleden in de vaart en brengt regelmatig een bezoek aan Delfzijl om de band met onze provincie te onderhouden. De provincie Groningen was vanaf de kiellegging betrokken bij het patrouilleschip. Zo bracht de bemanning een bezoek aan de Commissaris van de Koning van Groningen.

Tijdelijke oplossing

De brandblusinstallatie zal in de komende maanden vervangen worden. Wanneer de Zr. Ms. Groningen weer in de vaart komt is nog onbekend, maar de planning van de marine is dat de schepen binnen een jaar weer operationeel zijn.

