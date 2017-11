Kamerleden komen maandag naar aardbevingsgebied

Minister Eric Wiebes in zijn eerste werkbezoek aan Groningen op 22 november (Foto: RTV Noord)

De vaste Kamercommissie van Economische Zaken komt maandag op werkbezoek in Groningen. De Kamerleden brengen een bezoek aan het aardbevingsgebied.

Op het provinciehuis gaan de Kamerleden in gesprek met bestuurders van provincie en gemeenten. De Kamerleden gaan ook in gesprek met maatschappelijke organisaties.

Versterkingsoperatie

Aan het eind van de dag praten de Kamerleden met inwoners over de versterkingsoperatie die aan de gang is in Loppersum, Opwierde-Zuid en Overschild.

Andere minister

In juni van dit jaar bracht de vaste Kamercommissie ook al een bezoek aan Groningen. Toen zwaaide VVD-er Henk Kamp nog de scepter op het ministerie van Economische Zaken. Intussen is hij opgevolgd door partijgenoot Eric Wiebes.

