Loppersum gaat roeken verjagen

Inwoners van Loppersum en Middelstum hebben last van roeken. Deze vogels lijken op kraaien en maken veel lawaai. Daarom gaat de gemeente samen met vrijwilligers de roeken verjagen.

Roeken afschieten mag niet. De enige natuurlijke vijand van de vogel is de havik, maar deze roofvogel is nauwelijks te vinden in de dorpen. Daarom moeten inwoners meehelpen met het verdrijven van de dieren.

Laserpennen en pistolen

Vlak voor zonsopgang moeten inwoners met laserpennen, megafoons en speciale Vogel Afweer Pistolen aan de slag. Zo worden de roeken onrustig en vliegen ze weg. Medewerkers van de gemeente verplaatsen de nesten naar bomen in het buitengebied.

Volgens wethouder Bé Schollema helpt deze methode: 'In 2011 had Middelstum ook last van roeken. De vogels werden zelfs agressief, omdat ze te weinig voedsel konden vinden. We hebben toen in de wintermaanden de nesten verplaatst naar bomen tussen Middelstum en Westerwijtwerd en daar zitten ze nu nog steeds.'

Geen nieuwe nesten

De gemeente heeft toestemming van de provincie gekregen om de vogels te verjagen. Dit mag alleen in de maanden oktober, november en december. Als de nesten zijn verplaatst, worden de bomen zo gesnoeid dat er geen nieuwe nesten kunnen worden gebouwd.

Omdat de gemeente dit niet zelf kan, wordt hulp gevraagd van inwoners. Mensen die mee willen helpen met het verjagen van de vogels, kunnen zich melden bij de gemeente. Vrijwilligers moeten wel telkens naar een andere plek om de vogels te verjagen. Roeken kunnen namelijk mensen en auto's herkennen. Het blijven slimme vogels...

