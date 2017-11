Deel dit artikel:











Weidevogels blijven nog altijd een zorgenkindje Een meerkoet (Foto: Stichting Natuurbelang De Onlanden)

De akker- en weidevogels in Groningen blijven, ondanks flinke investeringen in de natuur, een zorgenkindje. Dat blijkt uit een rapport over de toestand van de natuur in onze provincie.

Het aantal weidevogels loopt nog altijd terug. Weliswaar minder dan voorheen, maar het blijft zorgelijk', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Maar op de plekken waar actief wordt geïnvesteerd in natuurbeheer, gaat het wel iets beter.' Redelijk stabiel Met de meerkoet, blauwborst en geelgors gaat het relatief goed in Groningen. Met de scholekster en de kievit gaat het juist niet goed. De aantallen van andere vogelsoorten zijn redelijk stabiel. In het rapport over de toestand van de Groninger natuur staan ook successen. Zo is Staghouwer blij met de ontwikkelingen in Het Roegwold en in het Zuidlaardermeergebied. 'Natuur laat zich niet dwingen' Staghouwer: 'De natuur laat zich niet dwingen, maar we zien wel dat we de natuur met de juiste maatregelen een zetje in de juiste richting kunnen geven.' Lees ook: - Groningen wil twee miljoen voor grutto en scholekster

- 'Weidevogels kunnen gered worden'