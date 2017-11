Bevingsgedupeerde boos op rechtbank door verbod op spreekuurrechter

Klaas Pieterman uit Spijk baalt flink van het besluit van de Rechtbank Noord-Nederland om zijn aardbevingszaak bij de spreekuurrechter te weigeren. Volgens hem spant de rechtbank samen met de NAM.

Pieterman wil dat de aardbevingsschade aan zijn woning wordt vergoed. Een reguliere rechtszaak aanspannen is te duur voor hem. Daarom wil hij naar de goedkopere spreekuurrechter die ook nog eens sneller duidelijkheid biedt. Maar de rechtbank accepteert zijn zaak niet.

Vreemd

Dat vindt Pieterman een vreemde zaak. 'Zoiets zou gewoon bij de rechtbank besproken moeten worden, op het moment dat je met z'n allen aan tafel zit. De rechtbank kan mijn zaak niet voor de behandeling al weigeren.'

Zonder advocaat

De spreekuurrechter is ruim een jaar geleden in het leven geroepen. De rechter probeert eerst een goed gesprek te voeren met de betrokken partijen. Als dat niet de gewenste oplossing biedt, is het aan de rechter om een oordeel te vellen. Kosten: 39,50 euro en een advocaat is niet nodig.

Reactie rechtbank

De Rechtbank Noord-Nederland laat in een schriftelijke reactie weten dat niet alle procedures zich lenen voor de spreekuurrechter. Pieterman heeft inmiddels de Hoge Raad ingeschakeld. Hij hoopt op die manier alsnog zijn zaak behandeld te krijgen.

Kamervragen

De SP in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld naar aanleiding van het verhaal van Pieterman.