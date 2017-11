'Maak gebruik van subsidies om Warmtenet alsnog te laten slagen'

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer balen van het vroegtijdig stoppen van het project Warmtenet Hoogezand. De lokale partij Lokaal Perspectief is al sinds het begin tegen het project.

Tegelijkertijd ziet D66-raadslid Toine Fennis nog kansen voor het maandag afgeblazen project.

'Zeer teleurgesteld'

'Ik ben zeer teleurgesteld dat het project vroegtijdig is gestopt, en geloof niet dat alle mogelijkheden zijn onderzocht om dit project toch te laten slagen', zegt Fennis. Met het project zouden 1.350 huishoudens door restwarmte van de industrie worden verwarmd. Dat gaat nu dus niet door.

'Ik heb gesproken met een ambtenaar en iemand van het Waterbedrijf Groningen. Zij zeggen dat er een investering van 800.000 tot 1,2 miljoen euro extra nodig is om het project toch door te laten gaan.'

'Een schijntje'

Volgens Fennis moet dat geld beschikbaar gemaakt kunnen worden. 'Dit bedrag is eigenlijk een schijntje. In het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt per jaar 285 miljoen euro aan subsidies uitgegeven. Van die subsidies kunnen we best gebruik maken voor dit project.'

Fennis neemt het wethouder Oetra Gopal en haar ambtenaren kwalijk dat het project nu lijkt te stranden. 'Ik geloof dat als je een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling hebt als gemeente, je dit voor elkaar moet krijgen. Je moet dan andere mogelijkheden zoeken. We moeten dit gewoon voor elkaar krijgen.'

