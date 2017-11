Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan 'babbelaars' in Stad

Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak waarbij een man en een vrouw met een babbeltruc geld afhandig maakten van de eigenaresse van een bedrijf. Met het geld dat ze op die manier in handen kregen, kochten ze telefoons bij winkels in Stad.

Volgens de politie werd de vrouw in februari gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de Belastingdienst. Als ze niet snel geld overmaakte naar twee rekeningsnummers, zou haar bedrijf failliet verklaard worden.

Identiteit mannelijke verdachte is bekend

Uit onderzoek van de politie bleek dat een deel van het geld in Stad gebruikt werd. In september plaatste de politie al een foto van twee verdachten online. De vermoedelijke indentiteit van de mannelijke verdachte is bekend, hij verblijft in het buitenland.

Nu wil de politie graag weten wie de vrouw is. Haar foto wordt daarom nogmaals vertoond in Opsporing Verzocht. Het programma wordt vanaf 20:30 uur uitgezonden op NPO 1.

