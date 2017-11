Damster CDA-wethouder Van Bostelen zegt politiek vaarwel

Wethouder Martien van Bostelen (CDA) van de gemeente Appingedam stopt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 als politicus. Hij vindt het mooi geweest en wil 'meer leuke dingen doen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.'

Van Bostelen werd in 2015 plotseling wethouder nadat zijn voorganger Yang Soo Kloosterhof plotseling na een jaar opstapte.

Hoofdpijndossier

De afgelopen jaren kreeg Van Bostelen te maken met lastige dossiers als de situatie met de damwanden langs de Solwerderstraat. De bewoners zagen hun terrassen langzaam in het Damsterdiep zakken terwijl de gemeente Appingedam het waterschap Noorderzijlvest het niet eens werden over de verantwoordelijkheid.

De gemoederen liepen hoog op en de bewoners aan de Solwerderstraat hadden geen vertrouwen meer in het gemeentebestuur. Tot in februari dit jaar de gemeente en het waterschap het eens werden en besloten nieuwe damwanden te plaatsen. Tot opluchting van wethouder Van Bostelen kon de strijdbijl eindelijk worden begraven.

Schoolcampus

Hoogtepunten zijn er ook. Zo is de wethouder trots dat hij zijn steentje heeft bijgedragen aan de nieuwe schoolcampus aan de Pastorielaan in Appingedam. Daardoor kan Appingedam de onderwijsstad in Noord-Groningen blijven.

Het laatste dossier waar Van Bostelen aan werkt is het aanleggen van kunstgrasvelden op het Welleman sportpark, waar fusieclub DVC Appingedam haar wedstrijd speelt.

Opvolger

Wie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de lijsttrekker van de Damster CDA-fractie wordt, is nog onbekend.

