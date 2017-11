Vennenflat gaat over twee weken tegen de vlakte

De sloop van de Vennenflat in Delfzijl begint op maandag 11 december. Tot nu toe waren de slopers bezig met het verwijderen van asbest en de leegstaande winkelpanden naast de flat. Die werkzaamheden liepen vertraging op.

Het slechte weer van de afgelopen weken speelde de slopers parten.

Smurrie

Zo zat er asbest in de kit van de ramen. Dit kan volgens woningcorporatie Acantus, eigenaar van de flat, niet goed verwijderd worden als het erg nat is. 'Dan wordt de kit een beetje smurrie-achtig, waardoor het vast blijft zitten in de afvoerslangen', laat een woordvoerder weten.

Volgende week vrijdag is de symbolische start van de sloop van de flat. Dat is tevens het startsein voor de herinrichting van het Vennenplein.

Voor de Kerst weg

Naar verwachting zal de markante flat voor de Kerst tegen de vlakte zijn. In de maanden daarna wordt het puin afgevoerd.

Wie een grote kraan met sloopkogel verwacht, komt van een koude kermis thuis. Het gebouw wordt 'afgeknabbeld' door grijpkranen. Aan de kant van de Albert Heijn komen vangnetten, zodat puin niet op of naast de winkel terecht kan komen.

Het sloopbedrijf zorgt tijdens de sloop voor een kleine tribune aan de kant van het Vennenplein, zodat mensen de sloop kunnen volgen.

