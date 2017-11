Deel dit artikel:











Dak van pand aan Herestraat is geblust (update) (Foto: De Vries Media) (Foto: Chris Bakker/RTV Noord)

De brand in het dak van een pand aan de Herestraat in Groningen is geblust. Voor zover bekend zijn geen gewonden gevallen.

Het gaat om het gebouw waar op de begane grond het Satéhuis zit. Volgens de brandweer zat de brand in het ventilatiesysteem. Dat is geïnspecteerd en het pand wordt geventileerd. Bij het blussen heeft de brandweer een hoogwerker ingezet.