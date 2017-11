Functioneringsgesprek burgemeester Galama omwille van commotie uitgesteld

Het functioneringsgesprek tussen de vertrouwenscommissie en Baukje Galama is uitgesteld (Foto: Stadskanaal.nl)

Burgemeester Baukje Galama van de gemeente Stadskanaal zou dinsdagavond een functioneringsgesprek hebben met de vertrouwenscommissie, maar dat gesprek is op verzoek van de fractievoorzitters uitgesteld.

Reden is het statement van de SP. De partij stelt dat Galama meer respect moet tonen richting de raadsleden. 'We worden soms als kleine kinderen in de hoek gezet', zei SP-raadslid Gerrie Kremer vorige week.

'Een beschadigd gevoel'

Volgens de fractievoorzitters overschaduwt de kwestie de inhoud van het reguliere functioneringsgesprek, dat iedere periode waarin een burgemeester actief is, wordt gevoerd.

Burgemeester Baukje Galama heeft intern aangegeven zich beschadigd te voelen door het geluid van de SP, zo vertellen bronnen aan RTV Noord. Verschillende raadsleden geven aan dat ze hebben gehoord dat Galama sinds vorige week ziek is, volgens een woordvoerder van de gemeente geniet ze van een vrije week. 'Komende maandag is ze weer actief.'

Eerst onrust uit de weg ruimen

De commissie wil binnenkort wel met Galama om tafel om het functioneringsgesprek te voeren. Dat wil ze doen nadat er eerst met haar gesproken is om de onrust rond het verhaal van de SP uit de wereld te halen. Een woordvoerder liet weten dat Galama niet bereikbaar is voor commentaar.

