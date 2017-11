Delfzijl begint volgend jaar met herinrichting Uitwierde

Het is nog altijd een zorgenkindje van de gemeente Delfzijl: het verlaten sportpark Uitwierde, ten noordwesten van de stad. Het gebied ligt er sinds de fusie van VV Eemsboys en Neptunia drie jaar geleden verpauperd bij. Maar daar komt verandering in.

Het park kan begin volgend jaar worden aangepakt, laat het college dinsdag weten.

Vleermuizen

In de oorspronkelijke planning stond dat het gebied rond deze tijd al opgeleverd had moeten worden, maar dat is niet gelukt. De gemeente moest eerst onderzoek doen naar vleermuizen, en dat kostte behoorlijk wat tijd.

Inmiddels zijn alle vliegbewegingen van deze beschermde diersoort in kaart gebracht. De gemeente gaat op verschillende plekken in de buurt maatregelen nemen om vleermuizen een andere plek te geven, zodat de herinrichting van het sportpark kan beginnen.

De voormalige clubgebouwen zijn inmiddels gesloopt, nadat er afgelopen zomer twee keer brand werd gesticht. De sloop liet lange tijd op zich wachten door de vleermuizen, maar die zijn er sinds de brand uit.

Gesteggel om sloot

Het twintig hectare grote gebied wordt voor een groot deel teruggegeven aan de landbouw. Een deel gaat naar tuinen en er komt een stukje natuur. Op de meeste punten is de gemeente eruit met de toekomstige eigenaren van de grond. Er is alleen nog gesteggel over een nieuw te graven sloot.

Naar verwachting kan de gemeenteraad in februari groen licht geven voor de aanpak. Het gemeentebestuur hoopt dat alle werkzaamheden deze zomer voor een groot deel zijn afgerond.

