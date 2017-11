Donar stelt voor om wedstrijd zonder coach Braal te spelen

Donar stelt voor om een wedstrijd tegen Aris zonder coach Erik Braal te spelen. Dit heeft het bestuur van de Groningse basketbalclub laten weten aan de Dutch Basketball League (DBL) en de andere eredivisieclubs.

Donar hoopt hiermee de reglementaire nederlaag van zaterdag 18 november tegen Aris ongedaan te maken. In die wedstrijd stonden korte tijd vijf buitenlanders tegelijk op het veld, en dat mag niet.

Het was de tweede keer dat Braal hiermee in de fout ging, waarop de DBL de winst tegen Aris (58-84) omzette in een reglementaire nederlaag (20-0).

Vanaf minuut nul zonder Braal

'Ons voorstel is om donderdag tegen Aris vanaf minuut nul zonder Braal te spelen, of om de uitwedstrijd tegen Aris over te spelen zonder de coach', laat de voorzitter van Donar, Jannes Stokroos, weten.

'Dit lijkt ons een passende straf, aangezien Braal in Leeuwarden een tweede technische fout had kunnen krijgen voor de overtreding en dan was hij ook weggestuurd.'

Welke straf?

Woensdagavond komt het bestuur van de DBL bijeen, samen met de voorzitters van alle eredivisieclubs, om te bepalen welke straf Donar uiteindelijk krijgt voor de opstellingsfout.

