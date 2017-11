Deel dit artikel:











Haags congres moet Groningse schadeafhandeling verduidelijken (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

In Den Haag is op 14 december een congres, waar ingewikkelde kwesties over schadeafwikkeling door aardbevingen worden behandeld.

Het congres wordt georganiseerd onder de naam 'Vertrouwen in de toekomst', waarvoor onder meer Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd. De organisatie is mede tot stand gekomen door de Rijksuniversiteit Groningen. 'Schade is door iedereen voelbaar' Volgens organisator Eric Meijer van de Johan van Oldenbarnevelt Academie is de mijnbouwschade 'in alle lagen van de bevolking zichtbaar en voelbaar'. Daarom ontvangen Statenleden, medewerkers van het Rijk en provincies en gemeenten, advocaten en andere juridische medwerkers ook een uitnodiging. Duidelijkheid scheppen Op het congres moeten veel onduidelijkheden over schadeafhandelingen worden verhelderd. 'We willen op het congres heel veel juridische aspecten bespreken, zoals het schadeprotocol', zegt Meijer. Ook het Groninger Gasberaad is uitgenodigd voor het congres. Of de organisatie ook zal deelnemen, is niet bekend. Lees ook: - 'Aandeel proceskosten bij schadeafwikkeling neemt af'

- Minister Wiebes: 'Dit is Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties'

- Groninger Bodem Beweging wil hoe dan ook contra-expertise in schadeprotocol