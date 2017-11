Menzis: 'Verzekerden willen zorg dicht bij en zo snel mogelijk'

Verzekerden hebben volgens Menzis baat bij het meerjarencontract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met het meerendeel van de noordelijke ziekenhuizen. Het idee is om meer zorg over te laten aan de huisarts en zo de kosten te drukken.

'Voor verzekerden is het heel belangrijk dat ze de zorg dicht bij kunnen krijgen en het liefst ook zo snel mogelijk. En dat kan bij uitstek bij de huisarts', zegt zorginkoper Ward Bijlsma van Menzis.

Vrije artsenkeuze

'Wat belangrijk is in Nederland, is dat iedereen een vrije artsenkeuze heeft. Die respecteren we. Het is niet zo dat wij als verzekaar vinden dat we dan maar overal koste wat het kost zorg moeten inkopen. Daarom is het zo belangrijk dat je met elkaar in gesprek blijft. En dezelfde gemeenschappelijke doelen naar boven haalt. Ook voor het ziekenhuis gaat het niet werken als ze hun prijzen opvoeren tot een onbetaalbaar niveau.'

Lees ook:

- Menzis en Lentis willen zorg samen betaalbaar maken