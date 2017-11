Dieren uit Stadskanaal logeren na brand in Beilen: 'Ze passen zich snel aan'

Een kat in het asiel in Beilen (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

Dertig dieren die maandagavond vanwege de brand bij A.Talen Recycling in Stadskanaal uit Dierentehuis Ter Marse geëvacueerd moesten worden, zijn naar het Drents Dierentehuis in Beilen gebracht.

Dat meldt RTV Drenthe.

Eigen ruimte

De 'logees' uit Stadskanaal hebben volgens medewerker Alwin Tol van het asiel in Beilen, een geheel eigen ruimte: 'De zomerdrukte is voorbij. We hebben zelfs nog wat capaciteit over. Dus wij kunnen al die dieren hier prima en netjes opvangen', zegt hij.

'Ze hebben zich snel aangepast'

Wel moeten ze even wennen aan hun nieuwe verblijfplaats. 'Ze zijn natuurlijk midden in de nacht uit hun verblijf gehaald en in de auto gezet. Maar bij sommige katten kunnen we nu al zien dat ze gewoon lekker eten, lekker lui zijn of juist lopen te spelen in het hok. Dus wat dat betreft heeft het merendeel zich snel aangepast naar de situatie', zegt Tol.

