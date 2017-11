Deel dit artikel:











Met een bus keren op een smalle weg: geen goed idee (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Een buschauffeur beleefde dinsdagavond hachelijke momenten op weg vanuit Engelbert, even buiten de stad Groningen. Hij was bang dat hij met zijn bus vast kwam te zitten in een tunneltje, wilde keren, maar toch ging het mis.

De bus kwam met de achterwielen in een berm langs een sloot. Een collegachauffeur schoot te hulp en slaagde er met zijn bus in het voertuig los te trekken. Via de berm De weg was daardoor enige tijd geblokkeerd. Automobilisten die er langs moesten, werden door de politie via de berm geleid. Foto: Martin Nuver/112 Groningen