Jongerenwerkers willen onderzoek aanbesteding: 'We vinden dit onbegrijpelijk'

Het protest is, als het aan Jongerenwerk Barkema en De Haan ligt, nog lang niet voorbij. Ook bij de raadsvergadering in De Marne lieten ze samen met een tiental jongeren van zich horen. Ze zijn niet blij met de keuze voor de Tinten Welzijnsgroep, die het jongerenwerk in de regio gaat overnemen. En willen dat de aanbesteding onderzocht wordt.

Onbegrijpelijk

'We vinden dit echt onbegrijpelijk. Wij zijn als jongeren niet gevraad, we willen jullie beroepen op jullie recht van onderzoek.' zegt Pleun van Schijndel tegen de raadsleden. 'Waarom zou je iets wat zo goed is, veranderen naar iets anders'. De 17-jarige liet eerder ook al tijdens de raad in Winsum van zich horen.

Belachelijk

Ze willen alle partijen in Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond laten weten dat ze de gang van zaken 'belachelijk' vinden. De concessie voor het maatschappelijk, welzijn en jongerenwerk plus de cliëntondersteuning is naar Tinten Welzijnsgroep gegaan.

Handtekeningen

Aan wethouder Herwil van Gelder hebben de jongeren 684 handtekeningen overhandigd om te laten merken dat zij niet alleen, maar ook anderen het niet met de beslissing eens zijn.

'Ik hoor dat de jongeren erg tevreden zijn over Barkema en de Haan en dat compliment deel ik. We hebben ook jarenlang samengewerkt en ze hebben veel voor de jeugdsozen gedaan', vertelt wethouder Herwil van Gelder.

'Met de waarde die ik hecht aan Barkema en de Haan, vraag ik mij af of dat genoeg is meegenomen in de beoordeling van de concessie'. Maar de wethouder benadrukt dat het een beslissing is die met de vier gemeenten op ambtelijk niveau is gemaakt.

'Er zijn dingen fout gegaan'

'Wij willen graag dat de raadsfracties de gang van zaken onderzoeken. Er is niet goed gekeken naar de doelgroep en onze binding met het gebied. Ook zijn er andere fouten gemaakt maar die zijn nu moeilijk boven tafel te krijgen, omdat niet duidelijk is hoe de aanbesteding is gegaan', zegt jongerenwerker Teye Barkema.

Het jongerenwerk heeft alle partijen een brief gestuurd en hen opgeroepen om het recht van onderzoek te gebruiken.

Waarom geen rechtzaak?

'Dat kan niet want dan moeten wij met bewijs komen dat het niet goed is gegaan. Maar de stukken rondom de aanbesteding zijn niet openbaar en vanwege het recht op privacy kunnen die ook niet openbaar worden. Een raad kan wel inzage krijgen in de stukken', zegt Barkema. Hij heeft advies ingewonnen bij een advocaat.

Hij weet niet of er ook daadwerkelijk politieke partijen zijn die de aanbesteding gaan onderzoeken. 'Ik hoop dat dit door de partijen serieus wordt opgepakt en onderzocht. Aan de hand daarvan kan je dingen in de toekomst verbeteren en hoe we met het heden omgaan', zegt Barkema.

